马来西亚RCEP领导人会议：加强贸易合作、缓冲贸易保护主义影响

Photo : Getty Images Bank

韩国国际广播电台报道：东盟峰会于当地时间27日进入第二天。东盟成员国、韩中日等主要国家领导人接连举行多边会议和双边会谈，讨论加强经贸合作等事宜。当天，RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）领导人会议在马来西亚吉隆坡举行，与会领导人就自由贸易市场扩大、贸易投资合作、供应链韧性强化、数字化等议题交换了意见。这是自2020年以来首次举行的RCEP领导人会议。除东盟10国、韩国、中国、日本、澳大利亚等成员国领导人外，巴西总统卢拉、南非总统西里尔·拉马福萨也出席了会议。与会领导人在会上探讨了通过RCEP缓冲全球贸易保护主义影响的方案。RCEP覆盖全球约三成的GDP和人口。东盟轮值主席国马来西亚总理安瓦尔主持会议时表示，本届领导人会议是RCEP成员领导人在2020年新冠疫情高峰期签署协定后首次共聚一堂，意义非凡。韧性和共同繁荣是RCEP的精神，本届会议的战略重要性比任何时候都更加凸显。RCEP成员领导人还讨论了智利、香港、孟加拉国、斯里兰卡加入协定的事宜。目前RCEP共有15个成员，包括东盟10国以及韩国、中国、日本、澳大利亚和新西兰。此外，中国国务院总理李强在东盟与韩中日领导人会议上表示，应共同维护自由贸易和多边贸易体制，反对各种形式的保护主义，并持续推进区域经济一体化进程。李强还会见了欧洲理事会主席科斯塔。他表示，中方愿同欧方继续把合作“蛋糕”做大，推动中欧贸易优化平衡发展，扩大相互开放。希望欧方为中国赴欧企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。科斯塔对中国加强矿产出口管制表示强烈关切，并表达了欧盟对中国协助结束俄乌战争的期望。韩国总统李在明在东盟与韩中日领导人会议上表示，当前我们面临着贸易保护主义、全球供应链重组等新型地缘政治危机，东盟与韩中日亟须加快合作步伐。李在明指出，近期以诈骗犯罪园区为主的跨国犯罪行为对无数人的安全构成了威胁。韩国将与东盟警察组织保持密切合作，并呼吁对东盟与韩中日会议予以关注。