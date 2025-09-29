APEC最后一次高官会结束 各国首脑29日起聚首庆州

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在庆州APEC峰会正式议程启动之际，首场活动——最后一次高官会于28日上午结束。21个成员经济体的局长级以上高级官员对今年的APEC议题进行了最终协调，并将于29日起在为期两天的外交及通商联合部长级会议上汇报其结果。部长级会议将深入讨论由主席国韩国提出的“人工智能合作”和“应对人口结构变化”等核心议题，部长级联合声明能否获得通过备受关注。韩国总统李在明将自31日起主持本次活动的重头戏——APEC领导人非正式会议，为期两天。21个成员经济体代表将于29日起聚首庆州。美国总统特朗普和中国国家主席习近平将分别于29日和30日入境韩国，进行国事访问。日本首相高市早苗将于30日至下月1日对韩国进行为期三天的访问。韩日首脑会谈预计于30日举行。加拿大总理马克·卡尼和新加坡总理黄循财将对韩国进行仅次于“国宾访问”的“正式访问”。此外，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯和印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托也将出席活动。智利总统加夫列尔·博里奇将是唯一出席APEC峰会的拉美领导人。俄罗斯副总理奥维尔丘克将代替被国际刑事法院（ICC）发出逮捕令的俄罗斯总统普京出席会议。此外，受“一个中国”原则限制，台湾将由总统府资政林信义代替总统出席，香港也将由行政长官代表参加。