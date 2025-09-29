韩政府：今年增长预期有望从0.9%上调至1%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国企划财政部表示，今年增长预期有望从原来的0.9%上调至1%。这一判断源于第三季度韩国国内生产总值（GDP）增长率为1.2%，创下去年第一季度以来六个季度中的最高水平，这被视为经济进入复苏阶段的信号。此外，股市屡创高点也是原因之一。企划财政部经济政策局长金载勋28日在世宗政府办公大楼举行的记者会上表示，当前经济增长正在扩大，第三季度是新政府第一份完整的经济成绩单。企划财政部表示，自去年第二季度至今年第一季度，韩国经济史上首次连续四个季度维持0%左右的增长率，而第二季度随着新政府上台，因信心回升等因素摆脱了经济低迷。特别是自2022年第三季度以来，民间消费创下三年来的最大增幅。金载勋指出，市场心理改善、消费券补充预算、股市复苏等因素起到了作用。得益于半导体行业的良好表现，以机械设备为主的设备投资由负转正，建设投资也基本摆脱了此前的低迷状态。金载勋解释称，建设投资一直是拖累经济增长的主要原因，但其贡献度在第三季度已降至零。以机械、设备和汽车为主的进口增长1.3%，这表明内需正在复苏。政府认为，从整体上看，出口表现良好、内需拉动增长，在政府财政政策的带动下，民间成为经济增长的主要动力。金载勋还表示，出口和进口同时增长，已进入典型复苏局面。企业表现出色，经济复苏势头愈发明显。