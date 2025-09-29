北韩试射海对地巡航导弹 暂未回应美国会面提议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据朝中社报道，北韩导弹总局28日在西海海域进行了海对地战略巡航导弹试射。朝中社29日报道称，经过改进可从舰上发射的巡航导弹，以垂直发射方式沿西海上空设定轨道飞行约7800秒后击毁了靶标。巡航导弹飞行了2小时10分钟，但北韩方面并未透露飞行距离等具体参数。北韩国务委员长金正恩并未观摩当天的试射，北韩劳动党机关报《劳动新闻》和北韩中央广播电台等北韩民众能够接触到的国内媒体也未对此进行报道。观摩试射的北韩劳动党中央军事委员会副委员长朴正天表示，按照党中央不断扩大战争遏制措施运用范围的战略意图，核力量在实际运用方面取得了重要成果。朴正天强调，持续测试各种战略攻击手段的可靠性和可信度，并让敌方认识到其能力，这本身就是战争威慑力的延伸运用，也是更负责任的举措。朴正天还说，国家领导人已将以强大攻击力为保障的威慑力定性为最全面的战争威慑力和防御力。我们必须不断更新战斗力、持续强化核战备，这是我们负责任的使命和本分。亚太经合组织（APEC）庆州峰会即将召开，29日访韩的美国总统唐纳德·特朗普虽多次表示有意会见金正恩委员长，但北韩方面对此没有回应，反而进行了巡航导弹试射。北韩今后的态度备受关注。