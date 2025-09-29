李在明会见工商界领袖 七家跨国企业承诺对韩投资90亿美元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明29日在亚太经合组织（APEC）峰会举办地庆尚北道庆州市会见了七家跨国企业的CEO，并重申政府积极支持外商投资的方针。这些跨国企业计划今后五年在韩国投资90亿美元（约合13万亿韩元）。李在明首先于当天上午10时10分在庆州艺术殿堂会见了亚马逊云业务部门（AWS）首席执行官(CEO)马特·加曼。李在明介绍说，韩国政府正以全球人工智能（AI）三大强国为目标，积极推进“AI高速公路”建设，确保AI能够随时应用于产业和研究领域。李在明就亚马逊计划在韩追加投资50多亿美元事宜表示，亚马逊决定追加投资建设大型AI数据中心，将进一步加速韩国AI生态系统的发展。加曼表示，计划到2031年为止，总计斥资50多亿美元在仁川和京畿一带建设新的AI数据中心。韩国总统室评价说，韩国再次刷新了绿地投资（生产设施投资）历史纪录。这反映了国内AI产业的高增长潜力、IT竞争力和政府培育AI产业的意志。李在明随后出席由产业通商资源部主办的“全球企业投资伙伴关系”活动。包括马特·加曼在内的七家跨国企业CEO公布了未来五年在AI数据中心、半导体封装、汽车、显示器、医疗器械、电池等尖端和核心产业领域总额达90亿美元的投资计划。这些企业表示，韩国是全球商业战略的关键枢纽，将通过此次投资计划扩充韩国国内产能，进一步加速技术创新。