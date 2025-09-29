中国驻韩大使：中韩关系进入不进则退的关键期

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：中国国家主席习近平访韩在即，中国驻韩国大使戴兵表示，中韩关系进入不进则退的关键期。戴兵29日在《人民日报》发表文章指出，近年来，百年变局加速演进，国际形势变乱交织。双方应从“心”出发，加强友好合作。他还说，最近几年，时隔100年的变化局面迅速展开，国际局势错综复杂，双方必须目标一致，与时俱进。戴兵评价韩中关系站在新的历史起点上，并强调双方有必要重温并坚守建交初心。他主张，双方要有开拓新局的信心，部分产业竞争面有所上升是事实，但整体合作的战略性与互惠性没有变。戴兵还提议，中韩同为全球科创和制造强国，应在人工智能、绿色低碳、高端制造、生物医药等新兴领域“强强联手”，实现更高水平的互利共赢。戴兵说，双方要有排除干扰的决心。中韩关系发展的根本动力是双方共同利益，中韩战略合作伙伴关系不针对第三方，更不受制于第三方戴兵还说，双方应尊重彼此核心利益和重大关切，以坚定的战略自主抵御外部影响干扰。作为经济全球化的受益者和支持者，中韩应共同反对单边主义、保护主义，抵制单边霸凌、“脱钩断链”，维护国际自由贸易体系和产供链稳定畅通。习近平将从30日起对韩国进行为期三天的访问，出席亚太经合组织（APEC）峰会。这将是他自2014年前总统朴槿惠执政时期以来，时隔11年首次访韩。《人民日报》网络版列出了习近平此次访韩的六个关键词：初心、方向、双赢、睦邻、合作和友谊。报道还指出，习近平2023年11月在美国旧金山举行的亚太经合组织峰会上发表书面讲话表示，我们必须坚守维护亚太经合组织的初心。