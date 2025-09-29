北韩外务相崔善姬：已准备好应对针对欧亚地区的任何威胁

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：北韩外务相崔善姬当地时间28日表示，我们已准备好应对针对欧亚大陆的任何威胁。据白俄罗斯通讯社报道，第三届欧亚安全国际会议全体会议当天在白俄罗斯首都明斯克举行，崔善姬在会上发表了上述讲话。据俄新社报道，崔善姬强调，我国对加强国防能力毫不犹豫。这是我国首次参加欧亚安全国际会议。欧亚安全正面临着前所未有的挑战，因此这类会议更显重要。我国认为，对于努力争取独立与和平的各国而言，此次会议是一次重要的政治论坛。崔善姬指出，北大西洋公约组织(NATO)正在欧亚西部地区推行遏制俄罗斯的政策，韩国、美国和日本的合作正在加剧地区紧张局势。她还指出，当今国际安全形势因美国的行为而剧烈动荡，韩半岛和东北亚局势依然不稳定，甚至还出现了针对北韩的各种军事演习和行动，包括使用核武器的潜在可能。崔善姬强调说，任何国家都不能接受一国对另一国的施压和支配。金正恩国务委员长完全致力于维护韩半岛及其他地区的和平与安全，我们正努力捍卫主权和根本利益。崔善姬从本月26日起对俄罗斯和白俄罗斯进行访问。 27日，崔善姬在莫斯科拜访俄罗斯总统普京，并在与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈后抵达白俄罗斯，出席欧亚安全国际会议。借亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议之机，美国总统特朗普于29日访问韩国，并表示愿意与金正恩委员长见面。不过崔善姬却再次强调，美国正在加剧全球紧张局势。