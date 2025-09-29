李在明在APEC峰会提出人工智能倡议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明强调，创新是未来增长的基础和核心，引领可持续发展的创新关键则是人工智能（AI）。李在明29日出席在庆州艺术殿堂举行的工商领导人（CEO）峰会并作特别演讲。他表示，韩国将在此次庆州APEC峰会上发起人工智能倡议，希望“AI惠及所有人”的愿景能够成为APEC新常态。李在明强调，工商领导人峰会起到了将政府、企业、市场和政策融为一体的桥梁作用。他说，从金融和经济、生物和医疗保健到AI和数字领域，各位的热情和洞察力播下了创新的种子，正在成长为变革性的参天大树。李在明指出，2025年APEC峰会的外部环境与20年前举行的釜山APEC峰会截然不同。当前贸易保护主义和本国优先主义抬头，步入了生存优先的时代，“合作、共赢、包容性增长”可能听起来很空洞。李在明强调，越是处于危机之中，APEC作为团结平台的作用就越发凸显。作为APEC轮值主席国，韩国将带头迈向应对危机的多边主义合作之路。李在明还强调，作为全球负责任的强国，韩国将为恢复地区信任和合作做出重大贡献，供应链合作更是重中之重。李在明说，APEC一直以来倡导自由贸易和投资自由化，引领了区域经济增长。如今为了实现可持续发展和共同繁荣的理想，应致力于共享增长机遇和成果。李在明表示，韩国今后也将作为领头国家发挥作用，毫无保留地分享经济增长和发展方面的经验，并将努力培养肩负亚太经合组织未来的青年人才。