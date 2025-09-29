美国白宫公布吸引韩资成绩单：重申牢固的同盟关系

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国白宫公布了吸引韩国投资成绩单。当地时间29日，白宫公布了题为《特朗普总统对韩国进行国事访问 吸引数十亿美元投资大单》的说明资料。其中大部分与今年8月第一次韩美首脑会谈后韩国企业所公布的内容相同。据白宫介绍，大韩航空将斥资362亿美元购买103架波音飞机。浦项国际（POSCO International）将与美国ReElement Technologies公司合作在美国建设覆盖稀土分离、提纯、磁铁生产等全环节的垂直整合型综合园区。另外，LS集团决定到2031年为止，投资30亿美元加强美国的电力基础设施。LS电线美国子公司LS GreenLink正在美国建设价值6.81亿美元的生产设施。HD现代和Cerberus Capital Management将推进50亿美元的共同投资项目，实现美国造船厂现代化、加强供应链、应用无人航海等新技术。三星重工和维戈尔海事集团(Vigor Marine Group)将在美国海军军舰的维护、修理和改造，造船厂自动化，美国籍船舶新建等领域展开合作。韩华海洋公布了一项50亿美元的基础设施投资计划，该计划旨在扩充美国费城造船厂人力，将产能提升至目前的10倍。韩国天然气公社将在十年间每年增购330万吨美国液化天然气（LNG）。白宫表示，两国还商定在关键矿产开采、提炼等领域展开民官合作，实现供应链的稳定和多元化。特朗普总统此次国事访问不仅重申了两国间牢固的同盟关系，更提升了美国的经济利益，为美国国民带去了实质性利益。