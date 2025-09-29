李在明：中国是韩国最大贸易伙伴和确保供应链稳定的核心伙伴

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明表示，中国仍然是韩国的最大贸易伙伴，也是确保供应链稳定的核心伙伴。根据中国新华社30日公开的报道，李在明在接受该媒体的书面采访时表示，韩国和中国作为世界主要经济体，是推动地区发展与繁荣的合作伙伴。李在明强调，韩中自1992年建交以来形成了互补型的产业结构和供应链，并开展紧密合作。两国在当前全球经济面临不确定性的情况下，仍然保持并持续发展贸易投资关系。李在明表示，如此活跃的经贸交流为亚太地区、乃至全球产业和经济注入动力。报道称，李在明认同两国应持续加强产供链合作，并将通过这样的共识，让两国民众切实受益。另外，李在明呼吁中国为韩半岛和平与北韩核问题的解决发挥建设性作用。李在明指出，将以韩半岛和平与稳定符合韩中两国共同利益的共识为基础，加强两国战略沟通，实现韩半岛无核化及和平。在有关“和平的问题”上，为了韩半岛核问题的实质性解决和韩半岛的和平构建，我们迫切需要中方发挥的建设性作用。此次采访在中国国家主席习近平对韩国进行国事访问之际进行。李在明表示，将同习近平会面，共同打造成果。李在明说，我愿同习近平主席一起推动韩中关系的互惠合作，打造让两国民众可切身感受到的成果。习近平主席出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议，对以亚太经合组织为桥梁加强通往未来的地区合作有重要意义。李在明指出，习近平主席出席此次会议之际，将时隔11年对韩国进行国事访问，并与韩国新政府领导人首次进行元首会晤，在双边层面也具有特殊意义。我会同习近平主席共同寻求自韩中建交以后内外环境剧变的情况下，持续推动韩中战略合作伙伴关系成熟发展的方案。另外，李在明就习近平此行表示，期待双方深入探讨加强民生领域务实合作的具体方案，扩展两国经贸合作的磋商渠道，加快协商使韩中自贸协定服务投资领域谈判取得务实进展。李在明强调，为了正确设定韩中关系发展方向，保持互惠合作的动能，通过两国元首的互访加深政治互信、保持战略沟通尤为重要。如果有机会，我也希望能尽早对中国进行回访，再次与习近平主席密切交流。