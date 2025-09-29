韩美围绕贸易协议表述存差异 美方称半导体关税不在协议范围内

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国政府公开了韩美贸易协议具体内容，不过其中一部分与韩国政府公布的内容存在差异。有意见认为，今后两国需要就协议细节进行协调。美国商务部部长卢特尼克当地时间29日在社交媒体X上发帖表示，美国总统特朗普与韩国总统李在明在会谈上达成贸易协议，韩国同意100%全面开放本国市场。而根据此前韩国政府的说明，韩国阻止了包括牛肉、大米在内的农产品市场的进一步开放。卢特尼克还在介绍对韩国产品的关税率时表示，半导体关税不在本次协议范围之内。美国政府正在制定半导体关税政策，预计不久后将正式公布。而据韩国政府的说明，两国同意，韩国半导体产品所适用的关税税率不会比竞争对手台湾更不利。综合来看，卢特尼克的言论可以被解读为，美国将在半导体关税制定过程中与韩国重新谈判。这意味着两国在正式签署关于此次谈判结果的文件前，将围绕半导体等产品关税的具体税率继续博弈。另外，卢特尼克对韩国3500亿美元对美投资的用途进行了说明。他表示，投资项目将由特朗普总统决定并批准。特朗普总统将造船业定为首个投资领域，韩国承诺至少投资1500亿美元用于在美国建造船舶。卢特尼克称，特朗普总统还将要求把其余2000亿美元投向美国本土推进的项目，包括阿拉斯加天然气管道、能源基础设施、关键矿产、尖端制造业、人工智能和量子计算。对于两国在贸易协议具体内容上的表述差异，韩国总统室回应称，我国政府依照韩美间协议进行了公布。总统室官员也表示，两国就韩国半导体适用不比台湾不利的关税税率达成了协议。这次协议令我国在半导体领域取得了与台湾同等的地位，消除了不确定性。相关文件的制定工作也已进入收尾阶段。