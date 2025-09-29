美中元首会谈结束 长约1小时40分钟

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：吸引全世界目光的美中元首会谈30日在釜山举行。这是继2019年6月日本G20峰会之后，两国元首时隔6年再次会晤；也是美中“贸易战”开打后，两国元首首次面对面会晤。两位元首在两国国旗前握手，随后在两国高级官员的陪同下开始举行会谈。美国总统特朗普表示，习近平主席极具气度、备受尊敬，也是我的老朋友，能与你见面感到十分荣幸。中国国家主席习近平表示，中国准备好与美国合作，美中应当做朋友。中国的发展振兴同特朗普总统要实现的“让美国再次伟大”是并行不悖的。习近平还提到了加沙地带在特朗普斡旋下实现停火，并表示，特朗普总统真切关心世界和平，十分关注全球多个热点地区。本次会谈是两国贸易矛盾的重要分水岭，上周两国举行高级别经贸磋商，就会谈内容进行了事先协调。根据磋商结果，中国暂缓原定于12月1日起实施的稀土出口管制措施，美国取消原定于11月1日生效的对中国产品加征100%关税的措施。会谈上，中国承诺恢复进口美国大豆，并遏制芬太尼原料出口。美国同意将芬太尼关税从20%下调至10%。不过本次会谈虽然能够暂时缓和关税和稀土问题，但两国很难就两岸问题、美国技术出口管制等根本性矛盾达成协议。两国元首会谈进行了约1小时40分钟，会谈后未举行联合媒体发布会。