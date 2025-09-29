特朗普：中国恢复进口美国大豆 美国下调芬太尼关税

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普表示，中国同意暂缓稀土出口管制措施、合作遏制芬太尼出口，美国同意将对中国产品的关税下调10个百分点。特朗普当天在釜山金海空军基地与中国国家主席习近平举行会谈，会谈后乘坐“空军一号”专机启程返美。他在机内媒体发布会上表示，稀土问题已完全解决，障碍不再存在。特朗普还表示，中国同意将稀土出口管制措施推迟一年实施，预计今后将每年延期。出席扩大会议的美国贸易代表格里尔也表示，我方专注于中国的稀土出口管制问题，中国同意继续供应稀土。稀土出口管制是本次会谈的核心议题。此前中国公布出口管制措施后，美国提出了强烈抗议。另外，特朗普表示，中国同意与美国合作遏制芬太尼前驱体的出口，作为回应，美国将对中国征收的芬太尼关税从20%下调至10%。特朗普还表示，中国同意立即恢复购买大豆等美国农产品。此外，特朗普本人将于明年4月访问中国，随后习近平将对佛罗里达州棕榈滩或华盛顿进行回访。不过特朗普并未透露美中是否就延长即将于下月中旬结束的高关税暂缓期达成协议。特朗普称，这是一次很棒的会谈，我们双方在几乎所有问题上都达成了可接受的协议。我们作出了许多决定，剩余的问题已不多。