李在明同加拿大总理卡尼举行会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明同加拿大总理卡尼举行首脑会谈，提出扩大两国在国防、经济领域的合作。30日，李在明在APEC峰会举办地庆州与卡尼举行小范围会谈。李在明在会谈上表示，加拿大和韩国的关系非常特别。李在明指出，众所周知，加拿大在6.25战争期间派遣了规模达2.7万人的大型部队，并有将近400人牺牲，为捍卫自由大韩民国浴血奋战。对于韩国而言，加拿大不仅仅是友好国家，更是核心友好国家。李在明表示，两国不仅在国防领域，在经济领域也已展开多项合作，且今后其范围将进一步扩大。得益于加拿大在人工智能技术领域率先展开基础研究，当前全世界正在享受人工智能所带来的福祉。李在明还表示，加拿大与韩国之间的文化交流也十分活跃。《K-POP：猎魔女团》展现出了加拿大的文化实力，该片导演玛吉·康是加拿大籍韩国人、韩裔加拿大人。李在明说，尽管当前国际秩序纷繁复杂、多种危机因素并存，但希望加拿大与韩国能够合作互助，凭借智慧共同克服危机。卡尼强调，韩国对加拿大来说是非常重要的伙伴，在国防、产业、文化等所有领域都十分重要。卡尼说，今年是两国自贸协定生效十周年。当前两国贸易关系很重要，防务合作也日益广泛，文化交流更是不断扩大，是极为重要的时期。卡尼表示，非常感谢韩国的热情接待，也感谢韩国为APEC设定了如此重要的议题。李在明还将同新西兰、泰国、越南、澳大利亚领导人举行双边会谈。尤其值得关注的是，李在明将同日本新任首相高市早苗举行首次面对面会谈。不过由于高市早苗此行并非国事访问，双方将仅举行形式从简的会谈。