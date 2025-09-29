韩加首脑宣布《军事秘密情报保护协定》谈判实际上达成协议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：30日，韩国总统李在明同加拿大总理卡尼在庆州APEC峰会之际举行双边会谈。两国首脑宣布，两国关于《军事和国防秘密情报保护协定》的谈判实际上达成协议。韩国总统室公布了包含上述内容的韩加联合声明。总统室表示，两国首脑发布了崭新而大胆的路线图，旨在深化两国在安全、国防以及网络、太空、综合性威胁等相互关联的战略性领域的合作。两国首脑在联合声明中指出，路线图将为秘密情报的交换与保护提供安全、可信赖的框架，为深化两国国防、安全及防务产业合作提供支持。协定生效后，两国将具备关于进一步加强在国防采购、防务产业安全保障、研究和作战协调领域的合作法律基础，是韩国加拿大战略伙伴关系发展的关键里程碑。两国首脑重申，在世界形势剧变的情况下，韩国-加拿大全面战略伙伴关系仍然牢固且充满活力，对两国安全与防务合作伙伴关系的建立表示欢迎。这是加拿大首次与印太地区国家建立安全与防务合作伙伴关系。两国首脑表示，这一里程碑式的伙伴关系将加速两国防务合作、加强两国互操作性和应对态势，为增进两国防务产业合作、携手为地区和世界稳定作贡献,提供以行动为导向的明确体系。这一伙伴关系将推动自由、开放和基于规则的印太地区的发展，扶持防务产业的创新和韧性，支持为韩国和加拿大的劳动者及企业创造新机遇的努力。两国首脑强调，当前世界日益剧变，韩国和加拿大为加强两国贸易和国防关系、应对共同面临的挑战而携手贡献。我们认识到，对两国安全与繁荣的威胁比任何时候都更具联动性，并重申作为国防安全领域战略伙伴深化合作的决心。