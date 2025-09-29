APEC外交经贸联合部长级会议举行 强调开放与合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：亚太经合组织（APEC）21个成员经济体的外交和经贸部长30日召开联合部长级会议（AMM）全体会议，对第二天举行的领导人非正式会议议题进行最终评估。AMM旨在确保领导人非正式会议取得实质性成果，并对APEC各级机构今年的活动、主席国取得的主要成果以及高官会结果进行综合评估。AMM全体会议当天上午在庆州SONO Calm酒店举行。韩国外交部长官赵显在开幕词中指出，经济不确定性、地缘政治紧张、气候紊乱、人口结构变化正在考验我们的韧性。尽管面对上述困境，亚太地区仍然是全球增长的主要引擎，是实现更加繁荣与可持续未来的最佳地区。赵显表示，今天21个成员经济体的经贸部长齐聚一堂，共同摸索前进方向，可谓正合时宜。我们应重申维持开放、互连、面向未来的共同体这一APEC不变的目标。韩国产业通商部通商交涉本部长吕翰九也在开幕词中表示，全球经济秩序正在动摇，当前APEC成员应再次秉持开放与合作的精神，打造经济繁荣新动能。吕翰九指出，我们仍然坚信以世贸组织为中心、基于规则的多边贸易体制应成为世界贸易秩序的核心轴，不过这一机制需要完善。APEC应通过开放的多元主义加强联系性。东盟、太平洋岛国论坛（PIF）、太平洋经济合作理事会（PECC）等APEC观察员与会，经合组织（OECD）秘书长、世贸组织秘书长也作为受邀国际机构代表出席。各成员经济体部长正在推进发布AMM联合声明的方案。联合声明将涵盖今年高官会及下属会议、14个领域部长级会议及高级别对话的主要讨论结果和APEC取得的成果。