韩国外籍居民人数突破258万 占总人口5%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：统计显示，韩国境内外籍居民人数逾258万，创历史新高，占总人口的5%。根据行政安全部30日公布的《2024年地方自治团体外籍居民情况》，截至2024年11月1日，在国内长期定居（超过三个月）的外籍居民总人数为258.3626万，占据韩国总人口的5.0%。按照《人口住宅总调查》，韩国总人口为5180.5547万。行政安全部表示，外籍居民人数自2006年相关统计首次发布以来逐年增加，在前一年的统计中达到246万，创下历史新高；此后继续保持增长势头，并于此次再次刷新纪录。与前一年的统计相比，留学生的增长势头尤为明显，增加2.6908万人，增幅13.0%。其次是外籍劳动者（增3.2384万人、增幅6.9%）和结婚移民（增1.1767万人、增幅6.5%）。全国17个市、道的外籍居民人数均呈现持续增长的趋势，同比增幅最高的市、道是全罗南道（10.5%）、蔚山市（8.9%）、庆尚北道和忠清南道（8.8%）、忠清北道（8.4%）等。外籍居民人数最多的市、道是京畿道（84.5074万）、首尔市（45.0888万）、忠清南道（16.9245万）、仁川市（16.9219万）、庆尚南道（16.2714万）。居住在首都圈的外籍居民占据外籍总人数的56.7%。行政安全部表示，外籍居民人数的增多为地区社会注入了新活力，中央政府将同地方政府一道，帮助外籍居民顺利定居、为外籍居民构筑与本地居民和谐共存的基础。详细统计资料可参考行政安全部网站（www.mois.go.kr）。