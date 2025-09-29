韩日首脑会谈：李在明称韩日应较以往更加深化面向未来的合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明于30日在庆州借亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议之机，与访问韩国的日本新任首相高市早苗举行了首次首脑会谈。韩日首脑会谈于当天下午6时2分开始，持续约41分钟。李在明表示，不仅韩国国民，包括东亚在内的全世界人都对首相的未来充满关注。李在明指出，高市早苗首相在上周的就职记者会上表示，“对日本来说韩国是非常重要的邻国，韩日关系的重要性如今更加凸显，希望将两国关系面向未来、稳定地发展下去”。对此我不仅完全赞同，而且这与我平时的言论一字不差。李在明还表示，在瞬息万变的国际局势和贸易环境中，作为邻国且拥有诸多共同点的韩日两国，应较以往任何时候都更加深化面向未来的合作。李在明称，韩日两国在国内层面也存在许多共同之处，若双方能够共享经验、携手合作，不仅国内问题，国际问题也能得到妥善解决。对此，高市早苗表示，日本与韩国是彼此重要的邻国，在当前的战略环境下，日韩关系以及日韩美三边合作的重要性愈发增大。高市早苗还强调，今年是日韩邦交正常化60周年，极具纪念意义的年份，坚信基于迄今为止双方建立的关系基础，将两国关系朝着面向未来、稳定发展的方向推进，对两国均有利。为此，希望能够充分利用穿梭外交，并与李在明总统保持良好的沟通。