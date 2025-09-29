黄仁勋与李在镕、郑义宣举行炸鸡啤酒会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：30日，英伟达首席执行官黄仁勋为出席亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会时隔五年再次访问韩国。当天下午，他与三星电子会长李在镕、现代汽车集团会长郑义宣以炸鸡啤酒会的形式聚首。当天下午7时20分许，黄仁勋、李在镕和郑义宣在位于首尔江南区三成洞的Kkanbu炸鸡店举行了炸鸡啤酒会。黄仁勋在进入炸鸡店前接受媒体采访时表示，“英伟达和韩国有很多消息将发布，这里有出色的合作伙伴。31日，我们将公布正在共同推进的多个项目以及好消息。”被问及是否知道“Kkanbu”的意思时，黄仁勋回答说，他非常喜欢炸鸡，也喜欢啤酒，尤其喜欢和朋友们一起享用炸鸡和啤酒。他觉得“Kkanbu”是最理想的选择。三人坐在靠窗的座位。黄仁勋在两瓶日本白州威士忌上签名后，分别送给了李在镕和郑义宣。黄仁勋还向二人各赠送了一台英伟达个人 AI 超级计算机新产品“DGX Spark”。随后，黄仁勋走到室外，与涌来的记者和市民打招呼，并随性地与欢呼的市民打招呼、合影。黄仁勋还对李在镕和郑义宣说，“今天是我人生中最美好的一天”。黄仁勋将于31日在亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会上发表特别演讲。此外，他计划公布与三星电子、现代汽车集团等韩国主要企业及政府在GPU 供应和人工智能产业创新方面的合作计划。