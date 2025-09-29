李在明首次同习近平会面

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明31日首次同为出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议而到访的中国国家主席习近平会面。当天上午，亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议第一阶段会议在庆州和白会展中心举行。李在明在会议开始前亲自迎接与会嘉宾。习近平于上午10点02分抵达会场。李在明说“欢迎您”，习近平回应说“您好”。两国元首握手并合影留念，随后一同步入会场。李在明问候习近平说“一路辛苦了”。李在明和习近平定于次日举行首次首脑会谈。当天，李在明身着蓝色西装、搭配蓝色领带，面带笑容，自上午9点15分起便在会场等候各国领导人。国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃最先入场，随后来自19个经济体的与会嘉宾按英文首字母逆序进入会场，作为特邀嘉宾出席的阿联酋王储随后入场。习近平最后抵达，并与李在明互致问候。李在明向与会嘉宾表示欢迎，握手并简短寒暄后合影留念，随后步入会议大厅。29日与韩国达成关税协议的美国财政部长斯科特·贝森特面带笑容地走入会场，并与李在明打招呼。前一天与李在明举行首次会晤的日本首相高市早苗也面带笑容地与李在明握手。李在明还向代表俄罗斯总统普京出席的副总理阿列克谢·奥维尔丘克致以问候，表示“很高兴见到您”。此外，李在明同新西兰总理克里斯托弗·拉克森、澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯握手交谈。