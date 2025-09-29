美媒：特朗普缺席APEC峰会令美国领导力受损 习近平受关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国媒体评价称，美国总统唐纳德•特朗普缺席亚太经合组织（APEC)领导人非正式会议并提前回国，损害了美国在该地区的声誉，为中国扩大影响力提供了机会。美联社当地时间30日指出，特朗普此举与出席会议的中国国家主席习近平形成鲜明对比。美联社还说，特朗普的缺席导致人们的注意力集中在批评美国奉行“单边主义”的习近平身上。特朗普推行美国优先主义，在双边会谈中向其他国家施压，受到了轻视多边主义机制的批评。另外，特朗普计划缺席11月22日至23日在南非举行的二十国集团（G20）峰会。他还决定退出联合国教科文组织（UNESCO）和世界卫生组织（WHO）等国际机构。专家指出，即使考虑到特朗普的外交风格，此次缺席APEC会议也存在很大问题。这将成为外交失仪，忽略了重视出席活动本身的亚洲文化特殊性。APEC是一个重要的地区协议机制，约占全球总人口的40%以及全球商品贸易的一半以上。特朗普的举措与其一直强调的亚太战略相悖。韩国国家安全战略研究院研究委员高明贤（音）指出，特朗普总统的外交与美国强调理想、价值观和国际合作的传统形象不同，或将损害美国的声誉。不过现在断定美国的地位和实力正在衰落为时过早。