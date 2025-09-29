亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议在庆州开幕

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：亚太经合组织（APEC）第三十二次领导人非正式会议31日在庆州开幕。从全体会议到欢迎晚宴，主要日程将持续至11月1日。会议在庆州和白会展中心举行，附近一带加强了交通管制，从当天凌晨起就为接待21个成员经济体的领导人和代表团而繁忙准备。韩国总统李在明以APEC主席身份出席开幕式，亲自迎接与会嘉宾。本届峰会以“携手共创未来” （Shaping Tomorrow Together）为主题，就“连接(Connectivity)”、“创新(Innovation)”、“繁荣(Prosperity)”这一核心议题进行讨论。在第一阶段会议上，李在明主持了“与受邀国的非正式对话”活动，强调了互信、合作和团结精神。韩国总统室31日发布新闻稿称，李在明总统在与受邀国的非正式对话中，以“迈向更具连通性和韧性的世界”为主题，讨论了在全球不确定性加剧的情况下增进贸易和投资的合作方案。11月1日举行的第二阶段会议将以“擘画亚太发展愿景，适应未来变化”为主题，讨论在人工智能（AI）、人口结构变化等新经济趋势下，为亚太地区创造新增长动力。美国总统特朗普因国内日程缺席会议，美国代表团将代为出席并参与主要议题讨论。包括中国国家主席习近平在内，21个成员经济体的大多数领导人出席会议。会议最后将发表联合声明，并将APEC会议主办权移交给明年的东道主中国。