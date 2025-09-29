习近平在APEC峰会提出构建“亚太共同体”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：中国国家主席习近平在亚太经合组织（APEC）峰会上强调多边贸易和多边主义，并提出构建“亚太共同体”。据新华社报道，习近平31日在APEC峰会上发表讲话时表示，我们要坚守亚太经合组织促进经济增长的初衷，坚持在开放发展中分享机遇。他还说，要推进普惠包容的经济全球化。1993年APEC首次峰会提出了“构建亚太共同体”的愿景，习近平再次提出了这一构想。习近平评价说，当前，世界百年变局加速演进，国际形势变乱交织，亚太地区发展面临的不稳定不确定因素增多。他还说，越是风高浪急，越要同舟共济。习近平提出了几项建议。一是共同维护多边贸易体制。践行真正的多边主义，提高以世界贸易组织为核心的多边贸易体制的权威性和有效性。坚持世界贸易组织改革的正确方向，维护最惠国待遇、非歧视等基本原则，推动国际经贸规则与时俱进，更好保障发展中国家正当权益。二是共同营造开放型区域经济环境。持续推进贸易和投资自由化便利化，深化财金领域合作，稳步推进区域经济一体化进程。把握《区域全面经济伙伴关系协定》高质量实施和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》扩员契机，推动彼此对接、融合共进，为亚太自由贸易区建设聚势汇能。此外，习近平还说，中国已给予建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定落实对非洲建交国实施100%税目产品零关税措施，致力于同各国共同发展、共享繁荣。习近平此次演讲是在美国推行关税政策、把本国利益放在首位，并退出多边机制的背景下发表的。美国总统特朗普在APEC工商领导人峰会上发表特别演讲后启程回国，未出席领导人非正式会议。特朗普政府强调亚太地区的重要性，而强调多边主义的却是在APEC会议上批评美国单边主义的习近平，这引发了关注。