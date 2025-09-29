李在明会见IMF总裁：韩国经济迅速复苏 明年有望实现反弹

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：31日，韩国总统李在明会见国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃，双方就韩国经济前景交换意见。李在明当天下午3时在和白会展中心会见了正在庆州出席亚太经合组织（APEC）峰会的格奥尔基耶娃。韩国副总理兼企划财政部长官具润哲、总统室秘书室长姜勋植、政策室室长金容范、安保室室长魏圣洛、经济增长首席秘书河骏炯陪同出席。李在明说，新政府上台后，政治不确定性迅速消除，经济随之快速复苏。韩国综指（KOSPI）有史以来首次突破4000点，国内外投资者对韩国的未来持乐观态度。李在明还说，由于迅速执行补充预算，民间消费心理得到改善，经济重焕活力，期待这种趋势能在明年延续下去。格奥尔基耶娃评价说，从韩国最近的消费、出口等指标来看，韩国经济正在复苏，预计这种趋势将持续，明年经济增速将恢复至潜在增长率的水平。李在明还介绍了韩国的经济政策方向。他说，政府正在加速推动人工智能（AI）和数字技术转型，通过实现AI大转型和超创新经济，为经济增长创造动力。李在明向格奥尔基耶娃表示，我高度评价IMF为全球经济增长和稳定所做的努力，韩国也将基于经济发展经验，与IMF一道为扶持低收入和弱势国家而努力。