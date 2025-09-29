庆州APEC峰会发布《2025年APEC领导人庆州宣言》

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：11月1日，庆州APEC峰会发布了《2025年APEC领导人庆州宣言》。韩国总统室当天发表新闻公报称，由韩国总统李在明主持的为期两天的亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议于10月31日在庆州通过了《2025年APEC领导人庆州宣言》、《APEC人工智能倡议》与《APEC应对人口结构变化框架合作文件》等三份成果文件。《2025年APEC领导人庆州宣言》以今年亚太经合组织三大议题-“连接、创新、繁荣”为基本框架，就贸易和投资、数字和创新、包容性增长等关键性议题进行重点讨论，体现了各经济体对人工智能合作及应对人口结构变化的共识与和合作意志。总统室表示，在全球经济不确定性日益加剧的情况下，相关宣言为亚太经合组织21个成员经济体就包括贸易在内的主要全球经济悬案提出了全面合作方向，具有重大意义。评价认为，通过这一举措，APEC成员恢复了团结和合作精神，为共同促进亚太地区的经济繁荣奠定了基础。尤其是《庆州宣言》将“文化创意产业”认定为亚太地区新增长动力，并明文规定了合作的必要性。总统室表示，这是第一份明确指出文化创造产业的APEC峰会文件，被评为为韩国文化在亚太地区确立未来增长动力提供了契机。庆州APEC峰会当天还发布了《APEC人工智能倡议》。总统室介绍说，这是亚太经合组织明文规定的第一个人工智能共同愿景，也是美国和中国共同参与的关于人工智能的第一份首脑级别协议文件，体现了“实现人工智能基本社会”和“建立亚太人工智能中心”等韩国政府的人工智能基本政策和实质性的人工智能合作方案，具有重大意义。为了应对低生育率和人口老龄化等人口结构变化，庆州APEC峰会还制定了《APEC应对人口结构变化框架合作文件》。这是亚太经合组织首个全面人口合作倡议，提出了包括构建具有韧性的社会机制、实现人力资源开发现代化、加强基于技术的医疗保健服务、提升全民经济力量、促进区域对话与合作等在内的五大关键领域的政策方向与合作方案。