韩中两国举行首脑会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明1日以出席庆州APEC峰会为契机，与到访的中国国家主席习近平举行了首脑会谈。李在明表示，期待韩中两国加强战略沟通，以重启与北韩的对话。李在明说，最近中国和北韩之间积极展开高层交流等，形成了对北韩接触的条件，我对此给予肯定评价。习近平说，中方重视中韩关系，保持着对韩政策的连续性、稳定性。李在明在涉及经济领域问题时表示，韩中两国经济合作正从垂直分工结构转向水平合作结构，两国互惠合作关系也应与时俱进。据悉，韩中两国签署了关于加强服务贸易交流和货币互换的谅解备忘录。 另外，还签署了应对电信诈骗和网络诈骗犯罪的合作谅解备忘录。此次习近平主席自2014年以后时隔11年再次对韩国进行国事访问。李在明总统在会谈前的1日下午3点30分左右，在国立庆州博物馆前亲自迎接了习近平主席。习近平主席乘坐的车辆在国立庆州博物馆入口由传统吹鼓乐队引领护卫，得到了最高级别的礼遇。进入博物馆大厅后，习近平同李在明登上检阅台，军乐团奏韩中两国国歌。习近平在李在明陪同下检阅仪仗队。两国元首分别同对方陪同人员握手致意。会谈后，两国元首共同见证双方经贸、金融、农业、执法、科技等领域合作文本交换仪式。当晚，李在明为习近平一行举行了欢迎宴会。