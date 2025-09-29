韩军“侦察卫星-5”号发射成功 进一步赋能杀伤链

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩军中型侦察卫星建设项目“425项目”的最后一颗卫星进入预定轨道，并与地面基站通信成功。韩国国防部表示，韩军“侦察卫星-5”号于韩国时间2日下午3时9分与地面基站通信成功。搭载“侦察卫星-5”号的美国Space X“猎鹰9”号运载火箭于下午2时9分在美国佛罗里达州卡纳维拉尔太空军基地发射。约14分钟后，卫星成功与火箭分离，并进入预定轨道；1个小时后与地面基站通信。国防部表示，此次发射标志着由5颗侦察卫星组成的卫星群建设完成，将可更加迅速、精准地识别北韩的挑衅迹象。425项目旨在部署1颗搭载电子光学（EO）和红外（IR）设备的卫星（1号）以及4颗合成孔径雷达（SAR）卫星（2-5号）。其中“侦察卫星-1”号于2023年12月发射，去年8月完成战力部署。2号于去年4月发射，今年6月完成战力部署。3号于去年12月发射，今年7月完成战力部署；4号于今年4月发射，目前已完成测试评估，正在等待评估结果。2号-5号均搭载合成孔径雷达，可不受气象条件和昼夜限制展开精准的监视和侦察活动。韩军计划到2030年为止进一步部署至少40颗小型和超小型卫星，将对韩半岛的侦察周期缩短至30分钟。评价认为，通过此次发射，韩国在获得北韩核武器防御“杀伤链”的核心——独立监视侦察能力方面又向前迈进了一步。