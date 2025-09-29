“超级外交周”落下帷幕 韩国在多边舞台发挥领导力

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：过去一周，庆州上演了激烈的“外交战”。美中、韩美、韩中、韩日首脑会谈接连举行。韩国不仅通过多边外交框架争取到了实际利益，更彰显了在国际社会上的领导力。APEC峰会之际，美国和中国元首时隔十三年同时对韩国进行访问。虽然两国间根本性矛盾未能得到解决，但两国元首仍旧多个问题达成协议，并就遏制贸易战扩大形成共识，降低了不确定性。韩美元首时隔两个多月再次会面，并在会谈前完成了此前不被看好的贸易谈判、达成协议。韩国还通过细致的礼宾工作，令两国元首间的融洽关系得到延续，消除了外界对韩美同盟的担忧。此外，韩国朝着实现核潜艇建造、铀浓缩、乏燃料再处理等数十年来的夙愿迈出了第一步。韩中元首时隔十一年在韩国会面，在轻松友好的氛围中建立友好关系，标志着两国关系在萨德事件九年后实现了修复。"限韩令"解除问题取得一定进展，两国还商定扩大在打击电诈等民生领域的合作。韩国同日本商定继续推行“穿梭外交”，打消了强硬保守派首相高市早苗就任所引发的担忧。另外，韩国在美中矛盾导致多边秩序动摇的情况下，提出了新科技、文化等创新议题，推动各方就《庆州宣言》达成一致，向世界证明了韩国的外交领导力。尽管美北元首未能在峰会期间会晤，但是对外释放了和平信息，延续了对话动能。