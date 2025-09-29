李在明：韩中关系全面恢复 携手走向互利共赢之路

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明表示，通过韩中首脑会谈，双方全面同意恢复韩中关系，作为战略合作伙伴，再次携手走向务实、互利共赢之路，可谓意义深远。2日，李在明在社交媒体上发布题为《韩国-中国：跨越历史 携手共赴未来》的贴文。李在明本月1日同在APEC峰会之际时隔十一年对韩国进行国事访问的中国国家主席习近平在庆州举行首次元首会谈。李在明在文中指出，“两国是搬不走的近邻，也是分不开的合作伙伴”，正如习近平主席所表示，韩中两国跨越社会制度和意识形态差异，长期保持交流，不断积累互信。李在明指出，虽然在过去一段时间里，两国关系经历了大大小小的波折，但是我坚信，两国共同缔造的深厚友谊和历史不曾间断。李在明指出，两国同意定期举行高层交流沟通、扩大人员及地方交流，进一步深化两国友好关系。李在明尤其强调，双方同意，基于“民生最重要”的共识，在各领域推动具体合作方案，为两国国民带来能够切身感受的实质成果。李在明表示，两国将通过70万亿韩元规模的货币互换协议，提高金融市场及交易稳定性，并加快推动两国自由贸易协定服务投资领域谈判，进一步夯实两国经贸合作的制度基础。李在明还表示，为了应习近平主席发出的诚挚邀请，我期待不久的将来访华，推动两国成为更加紧密的近邻。最后，再次感谢习近平主席时隔11年对韩国进行国事访问。该贴文使用韩语、中文双语发布。