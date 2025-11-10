李在明出席G20峰会，讨论“包容和成长、气候变化应对方案”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：二十国集团（G20）领导人第二十次峰会当地时间22日在南非约翰内斯堡正式拉开帷幕。峰会主题为“团结、平等、可持续”，这是G20峰会首次在非洲大陆举办。在结束对阿联酋和埃及访问的韩国总统李在明抵达约翰内斯堡，出席于当地时间22日至23日的G20峰会。各国领导人当天抵达G20峰会会场，进入欢迎日程，李在明总统第16位入场。李在明在此次峰会期间参加包括“实现包容和可持续的经济增长，不让任何一个人掉队”、“在灾害应对、气候变化、能源转型、粮食体系等方面建设韧性世界”、“在关键矿产领域建设公平公正的未来，实现体面就业与利用人工智能”等三大议程。同时，国际金融机构的治理与调整也是本次峰会关注的重点议题。峰会的第一个议程是"实现包容和可持续增长"。李在明计划提出可持续发展方案，包括缓解非洲等发展中国家的债务脆弱性和恢复多边贸易体系的功能等。第二个会议议程为有关“气候危机和粮食安全”的讨论。李在明将强调应对气候变化所需的基础设施建设的投资、粮食援助等方面的国际社会合作的必要性。李在明定于当地时间23日参加以“公正的未来”为主题的G20峰会的第三个议程，讨论人工智能和优质的就业岗位等议题。除了G20峰会的正式议程以外，李在明还将与各国领导人举行单独会晤。李在明将与包括韩国、墨西哥、印度尼西亚、土耳其、澳大利亚在内的中等强国合作体(MIKTA)领导人会晤。李在明23日还将与法国、德国领导人进行双边会谈。在G20峰会结束后，李在明将与当地韩国侨民举行恳谈会，结束为期3天2夜的南非行程。之后，李在明将前往此次中东与非洲四国巡访的最后一个国家土耳其。