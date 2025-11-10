李在明在G20峰会期间分别同高市早苗、李强会晤

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：当地时间23日，韩国总统李在明在出席南非约翰内斯堡二十国集团（G20）峰会期间分别同日本首相高市早苗、中国国务院总理李强会晤。韩国总统室在当天发布的新闻资料中公布了这一消息。总统室表示，在同高市早苗首相的会晤中，两国首脑对继APEC领导人非正式会议期间举行首脑会谈之后再次会晤表示高兴。总统室称，两国首脑重申了在严峻的国际形势之下韩日双边关系的重要性和两国面向未来展开合作的必要性。李在明表示，稳定维护韩日关系是政治家的责任，希望两国专注于可合作的领域，推动两国关系迈上新台阶。总统室介绍，两国首脑商定今后持续开展穿梭外交，并就经济、安全等各领域事项保持密切沟通。李在明还同代表中国国家主席习近平出席G20峰会的李强会晤。李在明表示，通过在庆州APEC领导人非正式会议之际举行的元首会谈，两国关系得到全面修复，愿意推动有利于改善两国民生的实质性合作并取得成果。据总统室介绍，李强表示，习近平主席对韩国的国事访问取得成功，希望两国在各项事务上展开互惠合作，推动两国关系行稳致远。总统室称，李在明强调了沟通对深化韩中政治互信的重要性，李强表示赞同并提议继续保持密切沟通。另外，李强高度评价李在明在G20峰会上的讲话，并表示愿意展开相关合作。李在明请李强转达对习近平主席的问候，并表示希望尽早在北京会晤。李强转达了习近平对李在明的问候。另外，李在明同世界卫生组织总干事谭德塞会面并简短寒暄。