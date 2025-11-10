李在明结束出席G20峰会 启程赴土耳其

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明结束出席二十国集团（G20）峰会，启程赴此次中东、非洲之行的最后一站土耳其。南非当地时间23日下午，李在明从约翰内斯堡奥利弗·雷金纳德·坦博国际机场出发，前往安卡拉埃森博阿国际机场。李在明从本月22日起出席为期两天的南非G20峰会。这是G20峰会首次在非洲大陆举办。G20成员国首脑在峰会首日通过的《二十国集团领导人约翰内斯堡峰会宣言》中重申，G20基于多边主义精神，按照协商一致（共识）的原则和协议运作。所有成员国根据国际义务平等参与包括峰会在内的所有活动。《宣言》承诺，将在2026年轮值主席国美国的领导下展开合作，2027年在英国、2028年在韩国再聚首。李在明在峰会期间出席了分别以“包容性增长与可持续发展”、“具有弹性的世界”、“为所有人的公正未来”为主题的三场会议并参加讨论。国家安保室第三次长吴玹周表示，继东盟峰会之后，李在明总统在G20峰会上介绍了其在联大上提出的全球人工智能基本社会与包容性增长愿景。这一愿景不仅被纳入庆州APEC联合宣言，还在G20得到推广，强化了韩国作为国际社会负责任强国的地位。另外，峰会期间，李在明分别同法国、德国、印度、巴西领导人举行双边会谈。李在明还同中等强国合作体（MIKTA）成员国首脑会晤。各国领导人就修复多边主义并取得实质性进展对应对国际社会共同面临的课题的重要性达成共识，并通过了包含上述内容的《联合新闻公报》。就职以来，李在明总统出席了G7峰会、联合国大会、APEC领导人非正式会议、东盟峰会。随着G20峰会落下帷幕，李在明今年的多边外交活动也全部结束。