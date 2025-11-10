专家：韩央行或上调明年经济增速预期至1.8%-1.9%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国银行（央行）或在27日发布的经济前景展望中上调国内生产总值（GDP）预期。专家认为，央行将以出口强劲、内需复苏等为根据，将明年GDP增速预期上调至与潜在增长率持平的1.8%-1.9%。24日，韩联社对6名专家实施的问卷调查结果显示，大部分意见认为，央行将把今年的经济增速预期从0.9%上调至1.0%，明年预期从1.6%上调至1.8%-1.9%。韩国银行总裁李昌镛本月12日在接受彭博社采访时曾表示，有可能上调明年经济增速预期。央行数据显示，受出口向好和消费复苏的推动，今年第三季度经济增长率为1.2%。即使第四季度的增长率为-0.1%，全年仍可实现1.0%的增长。韩国政府、韩国开发研究院（KDI）、国际货币基金组织（IMF）预计明年韩国经济增速为1.8%，主要8家投行上月发布的预期均值为1.9%。另外，韩国金融研究院发布的预期为2.1%，经合组织（OECD）为2.2%。受调查的专家指出，尽管美国推行关税政策，但韩国出口仍呈现良好走势，再加上消费券带动内需复苏，构成央行上调预期的主要原因。不过也有专家指出，明年经济增速预期走高主要受到今年低增长率带来的基数效应，进入下半年这种效应将逐步消失，经济复苏程度也会很难符合经济主体的实际感受。另外，美国关税的影响将从明年起正式显现，韩美关税谈判仍存很大的不确定性。随着建筑投资持续低迷，明年经济景气的复苏势头也将十分微弱。专家还认为，央行将小幅上调今明两年的物价涨幅预期。目前央行的预期为今年2.0%、明年1.9%。大部分专家指出，这主要是因为近期韩元对美元汇率跌至1美元兑换1470韩元，导致进口物价面临上行压力，且农产品价格也呈现涨势。不过也有意见认为，明年韩元对美元汇率预计有所回升，再加上美国降息的影响，消费者物价也将随之趋稳。