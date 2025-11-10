国际古迹遗址理事会韩国委：宗庙附近开发项目须实施联合影响评估

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：首尔市与国家遗产厅围绕宗庙附近高层建筑建设项目产生矛盾，专家敦促首尔市接受遗产影响评估（HIA）。国际古迹遗址理事会（ICOMOS）韩国委员会23日经理事会批准发布声明。声明称，启动联合影响评估和国际咨询程序是最有效的解决方案。ICOMOS建议韩国国家遗产厅向世界遗产中心报告有关情况，并实施由首尔市、国家遗产厅和专家共同参与的影响评估。ICOMOS还指出，遗产影响评估是有助于合理决策的国际标准工具，其目的并非无条件禁止开发，而是从高度、位置、天际线、视野等角度对多种情境进行比较分析，探寻遗产保存与城市开发并行的替代方案。ICOMOS表示，世界遗产中心和多名专家确实因超高层建筑开发规划、对景观的潜在性破坏、有关机构协调不到位等问题而感到担忧。宗庙尚无需列入世界濒危遗产名录，但有必要采取预防措施。根据联合国教科文组织及其咨询机构于2022年公布的《世界遗产影响评估指南和工具手册》，为防止开发行为对遗产造成破坏并探寻可持续的替代方案，在作出实施开发决定前必须评估其对遗产产生的影响。ICOMOS是联合国教科文组织的咨询机构，由来自130多个国家的1万多名专家组成，负责世界遗产的审议、保护管理及评估工作。