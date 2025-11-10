韩国总统室：李在明在G20峰会推广AI基本社会与包容性增长愿景

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统室介绍李在明出席南非二十国集团（G20）峰会主要成果时表示，继东盟峰会之后，李在明向G20介绍了其在联合国提出的全球人工智能（AI）基本社会与包容性增长愿景。这一愿景不仅被纳入庆州APEC联合宣言，在G20也得到了推广。总统室国家安保室第三次长吴玹周23日在南非约翰内斯堡当地媒体中心举行媒体发布会时表示，通过此次G20峰会，韩国作为国际社会负责任强国的地位得到了加强。吴玹周称，韩国在峰会期间强调了世贸组织（WTO）的重要性和修复多边贸易机制的必要性，并力陈将我国发起的《投资便利化协定》采纳为世贸组织官方协定的必要性。吴玹周强调，韩国提出以成果为导向的财政政策作为应对加剧的不确定性和低增长的方案，并介绍了能源高速公路、海上风电、阳光收入等气候能源转型示范案例。吴玹周指出，韩国将以国家利益为中心的务实外交空间拓展至包括非洲在内的全球南方。鉴于这是非洲大陆首次举办G20峰会，我国表明了与非洲团结合作的决心。吴玹周介绍，韩国政府在本月20日举行的全球基金第八届增资峰会上承诺，将在2026年至2028年的三年间捐款1亿美元。成立于2002年的全球基金旨在抗击艾滋病、结核病和疟疾，是公共卫生领域的最大国际合作机构。吴玹周表示，在G20峰会期间，李在明主持了由墨西哥、印度尼西亚、土耳其、澳大利亚和韩国组成的中等强国合作体（MIKTA）会晤。会晤重申中等强国合作体将为加强多边主义、增进国际合作发挥桥梁作用，并通过了联合新闻公报，强调加强中等强国合作体在捍卫民主主义及国际法等核心价值上的作用。吴玹周最后表示，韩国将担任2028年G20峰会轮值主席国，提升了国格。根据23日通过的《二十国集团领导人约翰内斯堡峰会宣言》，美国、英国、韩国将分别担任2026年、2027年、2028年的轮值主席国。吴玹周指出，李在明在任期内先后担任联合国安理会主席、APEC领导人非正式会议主席、G20峰会主席。2028年是G20峰会成立二十周年，作为轮值主席国，我国将发挥带头作用，推动G20加强合作，以应对当今错综复杂的国际事务。