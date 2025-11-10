研究报告：韩国美妆产品有必要关注南美市场

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国化妆品出口在美国和东盟市场的推动下呈现强劲的增长势头。一项分析指出，南美作为韩国美妆产品的新兴市场值得关注。根据韩国贸易协会国际贸易通商研究院24日发布的《南美美妆产品进口市场分析及扩大对当地出口方案》，去年南美美妆产品进口额为41.3亿美元，自2021年起以年均4.7%的速度持续增长。具体来看，化妆品在总进口额中所占比例最高，为34.9%；其次是香水（23.1%）、护发产品（19.4%）等。韩国美妆产品对南美出口额从2020年的1530万美元增至去年的7020万美元，四年间增长逾三倍。同期韩国产品在当地市场的排名从第17位升至第13位，在进口市场占比从0.7%扩大至1.6%。在韩国对南美出口的美妆产品中，化妆品占比超过90%，洗发水、护发素等护发产品占比6.5%。按照出口目的地划分，巴西占比最高，达到45.0%；接下来依次是智利（23.2%）、哥伦比亚（9.4%）和秘鲁（8.0%）。报告指出，有意打进南美市场的韩国美妆品牌应瞄准当地消费者特点，采取定制策略。化妆品应从以功能为主转向强调环保和可持续性，护发和牙膏产品则有必要进行短视频营销，提高品牌认知度。另外，香水产品有必要运用咖啡、椰子等特色原料，打开小众市场。贸易协会方面表示，南美对海外产品的需求迅速扩大，韩流相关消费品的人气也在上升。通过结合产品特点与当地消费趋势的定制策略，韩国美妆产品有望在国际市场上打造又一个增长点。