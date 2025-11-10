韩国10月产业生产环比下降2.5% 创五年多来最大降幅

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：10月韩国产业生产创下时隔5年8个月以来的最大降幅，设备和建筑投资也大幅萎缩。据韩国国家数据处28日公布的《2025年10月产业活动动向》显示，10月韩国全产业生产环比下降2.5%，为5年8个月以来的最大降幅。从具体品类来看，矿工业生产环比下降4%。其中，汽车（8.6%）等行业生产有所增长，但半导体（-26.5%）和电子零部件（-9.0%）等行业生产大幅下降。服务业生产环比下降0.6%。保健及社会福利（1.7%）行业生产有所增长，但批发零售（-3.3%）、业务设施管理、业务支持及出租（-2.3%）等行业生产出现下降。设备投资下降14.1%，竣工工程价值下降20.9%。韩国设备投资和竣工工程价值前一个月均实现两位数增长，但仅隔一个月便再次呈现下降态势。在设备投资方面，半导体制造机械等机械类（-12.2%）和运输设备（-18.4%）投资均有所下降。反映商品消费情况的零售销售环比增长3.5%。零售销售连续两个月呈现下降态势，但时隔三个月再次反弹。其中，乘用车等耐用品（-4.9%）有所下降，但食品（7.0%）等非耐用品和服饰（5.1%）等准耐用品有所增长。反映当前景气的同步综合指数循环变动值环比下降0.4个百分点；反映未来景气的先行综合指数循环变动值则与前一个月持平。