香港发生77年来最严重火灾惨剧 至少83人死亡

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：香港高层公寓发生火灾惨剧，至少造成 83人死亡、76人受伤。由于失踪人员和重伤者较多，预计伤亡人数还将增加。综合路透社、法新社、美联社以及香港《星岛日报》和《南华早报》（SCMP）报道，当地时间26日下午2点51分，香港北部大埔区32层高的住宅楼“宏福苑”（Wang Fuk Court）发生火灾。发生火灾的公寓共有8栋，其中7栋起火。约10小时后，4栋的大部分火势已被扑灭，而其余3栋则在24小时后才进入全面控火阶段。香港特别行政区行政长官李家超（John Lee）在火灾发生约 27小时后召开的新闻发布会上表示，起火的7栋建筑的火势已全部得到控制。此次火灾是自1997年香港由英国回归中国以来最严重的火灾事故，也是自1948年造成176人死亡的香港仓库火灾以来， 77年来人员伤亡最多的惨剧。《南华早报》和英国广播公司 (BBC) 等媒体报道称，截至当地时间 28日零时，死亡人数已增至 83人。其中包括1名消防员及2名印尼籍家政服务人员。香港当局安排旅游巴士疏散居民。目前约 900名居民已被安置在附近学校等 8处临时避难所。尽管准确查明火灾原因仍需时间，但为公寓维修工程搭建的临时设施被认为是此次惨剧的主要诱因。