韩欧数字伙伴关系协商会议讨论半导体和AI安全合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国科学技术信息通信部28日表示，第三次韩欧数字伙伴关系协商会议在首尔中区中央邮局Sky Hall举行。该会议旨在落实2022年签署的韩欧数字伙伴关系协议，由韩国科学技术信息通信部和欧盟执行委员会共同成立，自2023年起每年召开一次。从今年起，会议升级为由双方副总理主持，韩国副总理兼科学技术信息通信部长官裴庆勋与欧盟委员会执行副主席赫纳·维尔库宁作为首席代表出席。在本次会议上，双方重申以韩欧数字伙伴关系为中心发展数字领域战略合作，以促进经济增长并维护国家主权。双方特别讨论了半导体、5G和6G及量子领域的技术创新，以及旨在确保数字主权的人工智能（AI）、数据、网络安全领域合作方案。韩国与欧盟共享了半导体领域正在推进的总规模达1200万欧元的联合研究现状，并决定通过欧盟多边研究创新计划“欧洲地平线”（Horizon Europe）探讨后续支持方案。此外，双方还决定明年在布鲁塞尔举办“第三次韩欧半导体研究者论坛”，并通过两国研究机构参与的半导体人才交流项目，扩大技术开发合作。鉴于韩国与欧盟率先制定了人工智能法案，双方决定建立磋商机制，分享法制运营经验与改进措施。