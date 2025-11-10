外国人在韩持房10.4万套 72%集中于首都地区

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据统计，外国人在韩国持有的房产数量约为10.4万套。韩国国土交通部28日公布的外国人持有房地产数量统计结果显示，截至今年6月底，外国人在韩持有的房产数量为10.4065万套，较去年12月增加3.8%。外国人持有的房产占韩国全体房产的0.53%，持有住宅的外国人为10.2477万人。据统计，外国人在首都圈持有的房产为7.5484万套（72.5%），地方城市为2.8581万套（27.5%）。按地区来看，京畿道最多，为4.0794万套（39.2%）；其次，首尔2.4186万套（23.2%）、仁川1.0504万套（10.1%）、忠南6455套（6.2%）、釜山3160套（3.0%）。持有房产的外国人中，中国人最多，为5.8896万套（56.6%）；其次，美国人2.2455万套（21.6%）、加拿大人6433套（6.2%）。持有1套房产的外国人为9.5717万人（93.4%），持有2套房产的为5421人（5.3%），持有3套及以上房产的为1339人（1.3%）。外国人在韩持有的土地面积为2.6829亿平方米，较去年年底增加了0.1%，占韩国国土总面积的0.27%。按国籍来看，美国人持有土地面积占比53.3%，其次是中国（8.0%）、欧洲（7.1%）和日本（6.1%）。