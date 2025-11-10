美驻韩使馆代办：韩美应在韩半岛和印太地区共克挑战

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国驻韩国大使馆临时代办凯文·金28日就韩美安全合作表示，韩美两国不仅在韩半岛，在印度太平洋地区共同应对挑战也至关重要。凯文·金当天应邀出席韩美同盟财团在龙山酒店主办的韩美同盟论坛发表讲话时表示，最重要的是加强韩半岛和印太地区的威慑力，以维护和平与安全。因此，韩美共同评估面临的威胁至关重要，可以在联合威胁评估的基础上继续前进。他强调，最近发表的韩美首脑会谈《联合情况说明资料》涵盖了贸易、经济、国防、外交领域以及韩美共同的未来愿景，不仅包括韩半岛，也囊括了印太地区的发展愿景。凯文·金的表态被解读为反映了美国近期的观点，即韩美同盟不仅要遏制北韩，也要在遏制中国方面发挥作用。凯文·金还表示，美国的未来与韩国息息相关，韩国的未来也与美国紧密相连。特朗普总统的目标是让美国再次成为制造业强国，为此需要韩国的能力和技术支持。在被问及“中国是否有可能在2027年占领台湾”时，凯文·金表示，无法对可能性发表评论。他还表示，中国军事能力正在显著增强，台湾问题是中国政府的重要关切。他还强调，无论发生什么，特朗普总统都会竭尽全力维护台海及印太地区和平。凯文·金在谈及韩半岛问题时表示，特朗普总统是“和平缔造者”，所有的选项都有可能，任何选项都不可排除。