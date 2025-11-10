李在明发表戒严一周年特别声明 将12月3日定为“国民主权日”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明在“12·3”紧急戒严事态发生一周年之际面向国民发表特别声明。李在明3日在龙山总统室发表特别声明时表示，今天是“光之革命”一周年纪念日。进入21世纪以来，民主国家发生政变尚属首次，而由手无寸铁的国民以和平而美好的方式阻止政变，在世界历史上同样是首次。李在明表示，具有讽刺意味的是，“12·3”政变反而成为向世界各国展示韩国国民高度主权意识和韩国民主主义非凡韧性的机会。李在明强调，国民不用暴力，而是用歌舞将非法政变引发的最黑暗时刻转化为最美好时刻。我借此机会向展现出无畏勇气与团结力量的伟大国民，致以最深切的感谢。李在明表示，因“光之革命”而诞生的国民主权政府将把12月3日指定为“国民主权日”，以纪念我国国民的伟大勇气和行动。我们将共同维护宪政秩序和民主主义，并建立更牢固的民主制度。李在明还强调，韩国国民以和平方式、依据宪法和法律规定程序克服非法戒严、驱除不义权力，这是注定载入世界民主主义史册的重大事件。李在明还表示，我深信以和平方式克服民主主义危机的韩国国民有充分资格获得诺贝尔和平奖。如果韩国国民因挽救民主主义、恢复和平并向全世界宣扬民主主义的伟大而获得诺贝尔和平奖，这将成为所有饱受冲突和分裂之苦的国家的重大转折点。李在明表示，我们将永远铭记国民主权政府诞生的意义。为了完成“光之革命”、打造真正的国民主权国家，我将与国民一道勇敢前进。李在明还表示，将建设更繁荣、更强大、更人性化的国家。在谱写伟大的韩国历史新篇章的希望之旅中，相信国民们将是我坚定的伙伴。