25名国民力量议员就未能阻止紧急戒严向国民道歉

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：3日是“12·3”紧急戒严一周年纪念日，部分在野党国民力量党议员就未能阻止紧急戒严事件发表了道歉声明。25名国民力量党议员发表声明，对紧急戒严作出反省，并宣布与前总统尹锡悦断绝政治关系，议员们还各自发表了立场。国民力量党党鞭宋彦锡在紧急戒严一年之际表示，再次向国民致以诚挚的歉意。但国民力量党党首张东赫尚未就党内外要求道歉的立场发表声明。25名国民力量党议员当天在国会就“12.3”紧急戒严发表声明称，这是对韩国国民以血汗换来的自由民主的否定和践踏，是反宪法、反民主的行为。议员们指出，我们理解当时由于在野党的立法攻势和持续弹劾等原因，国政难以正常运营，认为当时有必要应对自由民主制度所面临的威胁。但这一问题必须在宪法和法律框架内通过政治手段解决，绝不能采取动员军队和警察的紧急戒严极端方式。议员们表示，作为当时执政党的成员，未能提前阻止“12.3”紧急戒严事件的发生，给国民带来了巨大的痛苦和混乱，再次向国民道歉。议员们还表示，我们尊重宪法法院作出“12.3”紧急戒严违宪违法的判决，并将与前总统尹锡悦等领导紧急戒严的势力断绝政治关系。议员们还强调，我们将引领韩国的可持续发展，将党的体制转型为关注国民生活的民生政党、政策政党和具有执政能力的政党。通过再创党的改革与革新，我们将努力成为能够带给国民希望的政党。