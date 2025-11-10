韩副外长会见美智库人士：韩国核燃料浓缩与核扩散无关

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部于美国当地时间3日表示，正对美国进行访问的第一次官朴润柱与美国智库有关人士会晤，听取了美国各界对韩美元首会谈《联合情况说明资料》履行方案的意见。据外交部消息，本月1日、2日，朴润柱先后同美国印太安全研究所（IIPS）主席薛瑞福、美国传统基金会前副主席德里克·摩根会晤。朴润柱在会晤中就韩美民间核能合作事宜表示，韩国作为核不扩散领域的模范国家，将坚定遵守核不扩散条约。朴润柱强调，韩国供电对核电的依赖度很高，因此核燃料浓缩及再处理必不可少，这与核武器扩散毫无关系。外交部介绍，智库人士评价称，韩国是遵守核不扩散条约的模范盟友，丝毫不怀疑韩国遵守条约的决心。朴润柱还表示，韩美发布联合情况说明资料，为两国基于“未来型全面战略同盟”这一愿景，将合作领域从安全、经济扩大至尖端科技合作奠定了基础；呼吁美国各界予以支持并提出建设性意见，确保后续措施得到迅速推进。摩根表示，美国对韩国的支持不分党派。韩美元首会谈令韩国作为主要对美投资国、世界三大造船强国、民间核能领域合作伙伴的地位进一步巩固，美国传统基金会将积极支持韩美之间的合作努力。薛瑞福对联合情况说明资料中的成果予以高度评价，并承诺将助力主要战略合作领域取得进展。外交部表示，朴润柱还呼吁摩根对韩美造船合作、韩国核动力潜水艇建造、韩国劳动者赴美签证等议题予以关心和支持。摩根表示，将保持关注并提供协助。朴润柱于上月30日抵达美国，并于本月1日同美国副国务卿克里斯托弗·兰道举行会谈，次日同政治事务副国务卿艾莉森·胡克会晤。