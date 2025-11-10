韩前第一夫人金建希被求刑有期徒刑15年 罚款20亿韩元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：因涉嫌操纵德意志汽车股价、干预党内推荐、收受统一教请托等罪名被起诉的前第一夫人金建希被特检组求刑有期徒刑15年、罚款20亿韩元。3日上午10时10分，首尔中央地方法院启动了金建希涉嫌违反《资本市场法》、《特定犯罪加重处罚法》案件的最后一场庭审。特检组就德意志汽车股价操纵嫌疑指出，被告滥用其总统配偶身份，多次拒绝出席传唤，直到一年后才提交书面答辩，做出了普通国民难以想象的特权行为。被告套利逾8亿韩元，却对其犯罪行为不承认、不反省，必须予以严惩。特检组就收受统一教请托嫌疑指出，被告作为韩国最高权力者，却与宗教团体勾连、收受贿赂，破坏了政教分离原则。特检组要求法院就该嫌疑判处金建希有期徒刑11年、罚款20亿韩元，并追缴8.1144亿韩元。特检组还就金建希干预党内推荐嫌疑指出，这一行为违反了《政治资金法》，破坏了国民对选举公正性和代议制民主主义制度的信任。特检组要求法院判处其有期徒刑4年，并追缴1.3720亿韩元。金建希涉嫌于2010年10月至2012年12月参与德意志汽车股价操纵，并从中套取8.1亿韩元非法利益。她还涉嫌于2021年6月至2022年3月与前总统尹锡悦合谋，从明泰均处免费获得价值2.7亿韩元的民调服务。此外，特检组认为，金建希于2022年4月至7月与宗教界人士全盛培（音）合谋，从统一教方面收受请托及高价项链、名牌包等贿赂。金建希表示，尽管有许多冤屈之处，但相比自身角色与身份，“确实犯下了许多错误”，并向因其行为受到影响的国民道歉，称将“真诚反省”。法院将于明年1月28日作出判决。