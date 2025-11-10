韩国产汽车4日起适用15%关税 追溯至11月1日生效

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据美国《联邦公报》网络版当地时间3日消息，韩国对美出口汽车适用15%的关税税率。该措施将于4日刊登在《联邦公报》纸质版上并正式生效，届时韩国产汽车将适用15%的关税，追溯至11月1日0时01分生效。以消费为目的进口或出库的汽车及零部件均为适用对象。《联邦公报》还指出，美国对韩国征收的对等关税税率由25%下调至15%，对航空器及零部件、原木、木材及木制品的关税追溯至上月14日0时01分起下调。此次关税措施属于上月14日公布的韩美元首会谈《联合情况说明资料》的后续措施。根据文件，韩国向美国投资3500亿美元，美国下调对韩国汽车的关税。韩美两国于上月14日签署《韩美战略投资谅解备忘录》（MOU）。两国商定，关税措施追溯自为履行该备忘录而向韩国国会提交相关法案的当月1日起生效。韩国执政党共同民主党于上月26日发起《韩美战略投资管理特别法案》，因此关税措施追溯至11月1日生效。美国政府在《联邦公报》中表示，在特朗普总统对韩国的国事访问中，美韩两国元首宣布开启维护韩半岛和印太地区和平、安全、繁荣的核心环节——韩美同盟的新篇章。韩美联合情况说明资料重申了两国于今年7月公布的韩国对美战略贸易和投资协议，体现了韩美同盟的力量与可持续性。