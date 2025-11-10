韩外长：务实外交推动韩美同盟进化为全面战略同盟

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国当地时间3日，韩国外交部长官赵显强调，韩美同盟正在李在明政府的务实外交基调下逐步发展为面向未来的全面战略同盟。美国战略与国际研究中心（CSIS）主办的论坛当天在华盛顿举行。赵显在祝贺视频中表示，两国正在将10月韩美元首会谈的成果转化为具体行动。赵显指出，两国《联合情况说明资料》集中体现了这次具有里程碑意义的会谈的重要性，重申两国同盟关系不会动摇，并为应对今后挑战、强化和平指明了面向未来的全面战略同盟的发展路径。赵显表示，美国重申向韩国提供延伸威慑力、驻韩美军持续驻扎的承诺；韩国重申将同步提升自主防卫能力，加强与北韩有关的联合常规武力防卫态势。赵显还表示，双方强调就战时作战指挥权移交展开合作，并强调遏制必须与外交并行。赵显指出，两国战略经济和技术伙伴关系是支撑同盟转型的又一支柱。韩国和美国在提升美国制造业竞争力的同时，也正推动产业合作迈上新台阶，为韩国企业打开新的机遇前沿。两国近期制定的贸易投资框架为造船、能源、人工智能、量子科技、尖端产业领域不断扩大的合作奠定了基础。此外，赵显表示，美国同意为韩国用于和平目的的铀浓缩、乏燃料再处理、核动力潜艇研发提供支持，这些发展意味着韩美同盟正朝着面向未来、战略性、全面性的方向进化。赵显指出，李在明政府的务实主义是引领韩国外交方向的指南针，这意味着把国家利益放在政治决策的中心位置，只要有助于增进和平、稳定与繁荣，随时随地愿意展开合作。