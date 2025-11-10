首都圈下午6时起或现强降雪

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：4日晚高峰，首都圈或出现每小时1至3厘米的降雪。据气象厅消息，受渤海湾上空形成的低压和云团南下的影响，4日下午起，除江原道东海岸外的中部地区、全罗北道、全罗南道北部、庆尚北道西部及东北部内陆和东北部山区、庆尚南道西北部内陆、济州出现雨雪天气。首都圈和江原道内陆、山区的降雪最强时段为下午6时左右。尽管降雪时间不长，但在强风加持下，降雪量将达到每小时1至3厘米。晚间，忠清北道北部将出现每小时1至3厘米的降雪。各地积雪量预计为：京畿道东北部和江原道北部内陆、山区3至8厘米，首都圈（除京畿道东北部）、江原道中南部内陆、江原道中南部山区、世宗、忠清南道北部内陆、忠清北道北部1至5厘米，其余地区1厘米左右。5日，受高压影响，天气寒冷晴好。当天最低气温为零下11度至零上2度不等，最高气温为1至9度不等。6日、7日，受低压槽朝韩国北部移动、西风带进入的影响，气温将出现回升。6日最低气温为零下8度至零上2度不等，最高气温为4度至14度；7日最低气温为零下1度至零上8度不等，最高气温为8度至16度不等。下周以晴好天气为主，气温也将略高于往年水平。下周末，随着冷空气再次影响韩国，将迎来新一轮寒潮。