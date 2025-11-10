UBS：全球亿万富翁2919人 韩国人从38人降至31人

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据分析，随着全球股市持续走强，全球亿万富翁增加约300人。据瑞士银行（UBS）当地时间4日发布的《2025年全球亿万富翁报告》显示，截至今年4月，全球资产规模超10亿美元的亿万富翁总数达2919人，较一年前增长8.8%。这些亿万富翁持有的总资产达到15.8万亿美元，较一年前增长13%。2025年有287人新加入亿万富翁行列，为自2021年疫情应对政策导致资产价格暴涨以来最多。据报告，新晋亿万富翁包括美国生物技术公司Colossal Biosciences的创始人本·拉姆 （Ben Lamm） 、基础设施投资公司Stonepeak Partners的联合创始人迈克尔·多雷尔（Michael Dorrell）、中国珍珠奶茶和冰淇淋连锁店“蜜雪冰城”的创始人张红超、张红甫兄弟，以及加密货币Tron的创始人孙宇晨（Justin Sun）等企业家。此外，有91人通过继承资产成为新的亿万富翁。但韩国的亿万富翁人数为31人，较一年前的38人减少了7人。新晋亿万富翁仅为1人，而有8人从榜单中被删除。韩国亿万富翁总资产从2024年的1050亿美元降至882亿美元，下降16%。报告并未具体说明韩国亿万富翁名单及资产变动原因。此前，《福布斯》评选的韩国富豪排行榜显示，截至2025年，资产规模超10亿美元的共有29人。