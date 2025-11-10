星链在韩国启动服务 网络覆盖全国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国太空探索技术公司（SpaceX）的低轨互联网卫星星座计划“星链”（Starlink）4日在韩国正式启动服务。星链当天在社交媒体平台X（原Twitter）上宣布，其高速、低延迟互联网服务现已在韩国推出。该公告附带一张标注韩国全境为“服务覆盖区”的地图。星链是一项新一代低轨道卫星互联网服务计划，通过数百至数千颗在300至1500公里高空每日绕地球运行10次以上的卫星来提供互联网服务。用户只需安装卫星终端（天线）、调制解调器和路由器等设备，即可通过智能手机、平板电脑和笔记本电脑连接互联网。在地面网络难以覆盖的岛屿、山区及沿海地区也能实现通信，被视为现有移动通信网络的补充手段。星链于2023年在韩国成立法人公司，完成了电信服务提供商的注册及设备适用性认证，并在获得跨境供应批准后，为今年正式启动服务做好准备。星链韩国公司发布消息称，面向家庭用户（B2C）的套餐每月为8.7万韩元，可无限量使用数据。设备费用为55万韩元，新用户可享受30天免费试用。在流量高峰时段会限制网速的“Lite”套餐每月为6.4万韩元。面向企业用户（B2B）的套餐价格从每月 9万韩元（50GB）至75.5万韩元（2TB）不等，超出套餐流量需额外付费。